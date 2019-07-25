Путин поручил подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

"Меня беспокоит, зная, что строятся ФАП, амбулатории, передвижные мобильные медицинские центры, все-таки меня беспокоит именно первичное звено здравоохранения", - сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

По его словам, медицинских работников волнует и недостаточный уровень заработной платы. "У нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, но платят меньше, что удивительно. Даже этого законодательного закрепления, этой законодательной нормы недостаточно", - указал глава государства.

"Я вас прошу представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца", - сказал президент.