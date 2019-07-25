Национальный парк "Куршская коса" объявил акцию по защите уникального танцующего леса

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области объявил акцию по защите не имеющего в мире аналогов танцующего леса на территории природного заповедника. Жителям области, туристам, посещающим нацпарк предложили поучаствовать в постройке деревянной изгороди по периметру этого участка леса площадью в 1 кв. км, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь парка Ольга Большакова.

Танцующий лес - участок хвойного леса, расположенный на 37-м километре Куршской косы. Стволы растущих на этом участке леса сосен извиваются и закручиваются причудливыми спиралями. Мнения о причинах возникновения в этом лесу искривления стволов сосен высказываются самые разные - природные, биологические, геологические и даже мистические, которые особо популярны у туристов. Именно туристы своим желанием залезть на такие деревья, посидеть на стволах таинственных сосен и наносят деревьям вред, сокращая их жизнь.

"От такой горячей любви сосны стали сохнуть и умирать. Уже погибли 12 деревьев", - рассказал в своем видеообращении директор нацпарка Анатолий Калина. Строительство изгороди из деревянных прутьев, позволит ограничить прямой доступ туристов к уникальным деревьям, а значит, не допустить гибели танцующего леса. "Я призываю все неравнодушных присоединиться к акции. Приехать на 37-й километр Куршской косы на туристический маршрут "Танцующий лес", взять несколько прутьев и немного поработать", - сказал он.

В числе первых поддержал акцию известный эстрадный певец и композитор, народный артист РФ Олег Газманов. "В наших силах спасти этот лес, давайте это сделаем вместе", - призвал он земляков-калининградцев.

По информации пресс-секретаря "Куршской косы", к строительству изгороди вокруг танцующего леса уже подключились сотрудники нацпарка, учащиеся одной из школ курортного города Зеленоградска. Акция продлится до 1 сентября. "Надеемся на широкую поддержку акции, и вместе мы решим задачу защиты очень любимого и популярного у туристов маршрута "Танцующий лес", продлим жизнь необычным деревьям", - отметила Большакова.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, которая отделяет Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 метров до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 метров). В 2000 году Куршская коса внесена в список мировых памятников ЮНЕСКО как уникальный культурный ландшафт. Национальный парк "Куршская коса" является одним из наиболее популярных мест среди российских и зарубежных туристов, посещающих самый западный регион РФ, ежегодно туда приезжают до 500 тысяч человек.