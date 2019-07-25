Около 27 тыс. человек ежегодно умирают в России от последствий хронических гепатитов В и С

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 27 тыс. человек в России ежегодно умирают от болезней, связанных с хроническими вирусными гепатитами B и С, - от рака и цирроза печени. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"По нашим оценкам, если говорить о гепатите В, то от цирроза печени, к которому он приводит, ежегодно погибают около 10 тыс. человек, от рака печени - около 1,5 тыс. Смертность от цирроза печени, вызванного гепатитом С, составляет порядка 14 тыс. человек в год, от рака печени - около 1,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2018 году заболеваемость хроническими формами гепатита В и гепатита С в России составила 18 и 33 случая соответственно на 100 тыс. населения.

С 2009 по 2018 год в целом заболеваемость хроническим гепатитом С снизилась на 21,1% и в прошлом году составила 32,7 случая на 100 тыс. населения. Согласно оценкам специалистов, смертность от исходов хронических гепатитов В и С в РФ за период с 2010 по 2015 год выросла на 30%.

В Роспотребнадзоре добавили, что ежегодно от гепатита А в России прививаются от 400 до 500 тыс. человек. "Общее число привитых против гепатита А в стране в 2002-2019 годах составило 6,2 млн человек, в том числе 3,7 млн детей", - отметили в Роспотребнадзоре.