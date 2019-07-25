В профсоюзе сообщили, что экипаж задержанного на Украине танкера состоит из 10-12 моряков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экипаж российского судна, которое было задержано в порту Измаил Украины, включает порядка 10 человек - предположительно, из южных регионов России, сообщили ТАСС в четверг в Российском профессиональном союзе моряков.

"Это судно класса река-море, значит, на борту экипаж 10-12 человек. Порт приписки - Таганрог, значит можно предположить, что из южных регионов", - сказал собеседник.

Он уточнил, что судно принадлежит геленджикской компании Altomar Shipping, на которую зарегистрировано только одно судно.