Дана Борисова заявила, что запрет на въезд в Украину ни на что не влияет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Телеведущая Дана Борисова, которой Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию этой страны, сказала в четверг корреспонденту ТАСС, что данное решение никак не влияет на ее планы и не портит настроение.

"Да, я знаю о запрете, это было очень ожидаемо. Неделю назад я вернулась из Киева, где принимала участие в съемках теле-шоу. На границе я ввела пограничников в заблуждение, сказав, что не была в Крыму, хотя, конечно, неоднократно там бывала. Сейчас вновь собираюсь в Крым - в круиз. Там живет и моя мама. Запрет [на въезд] никак не повлияет ни на мою карьеру, ни на мое настроение, ни на мои планы", - рассказала собеседница ТАСС.

По словам Борисовой, последний день командировки ей пришлось находиться в номере отеля, так как телеведущая не чувствовала себя "в безопасности".

Ранее, по сообщениям СМИ, СБУ запретила Борисовой въезд в Украину сроком на три года.

Дана Борисова известна телезрителям как ведущая программ "Армейский магазин", соведущая передач "Город женщин", "Принцип домино", участвовала в реалити-шоу "Последний герой - 3", выступала наставницей в реалити-шоу "Пацанки".