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Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Его состояние оценивается как тяжелое
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петров/ТАСС
Описание
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом в четверг ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

"Смирнов находится в кардиореанимации. <…> Состояние тяжелое", - сказали в приемной.

Протоиерей возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства со 2 октября 2013 года, а также является членом Высшего церковного совета и Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Ряд высказываний священнослужителя ранее широко обсуждался в прессе.

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