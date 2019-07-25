Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом в четверг ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

"Смирнов находится в кардиореанимации. <…> Состояние тяжелое", - сказали в приемной.

Протоиерей возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства со 2 октября 2013 года, а также является членом Высшего церковного совета и Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Ряд высказываний священнослужителя ранее широко обсуждался в прессе.