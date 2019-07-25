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ГП требует ограничить доступ к нескольким страницам в соцсетях, оскорбляющим госсимволы

Для привлечения виновных к административной ответственности организованы проверки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора отграничить доступ к нескольким страницам в соцсетях, содержащим оскорбление госсимволов. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ.

"На отдельных страницах интернет-ресурсов "ВКонтакте", Facebook, Instagram и Twitter размещены оскорбляющие Российскую Федерацию, ее население (народ), государственные флаг, герб, гимн России и Конституцию РФ изображения и комментарии к ним. В этой связи 10, 12 и 15 июля в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направлены требования об удалении указанной информации и об ограничении доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения, в случае их неудаления", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Кроме того, для привлечения виновных лиц к административной ответственности по частям 3-5 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ организованы соответствующие проверки.

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