Зюганов подчеркнул необходимость соблюдать закон при организации любых акций протеста

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Митинги и любые другие формы протеста должны быть организованы в соответствии с законом, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Есть возможность всегда организоваться, собраться и защищать свои интересы вполне законными способами. Я за то, чтобы проводить такого рода мероприятия, но проводить в рамках закона, и отвечать каждому за то, что ты делаешь", - сказал он в четверг в эфире канала "Москва-24".

"Формы протеста имеют разный характер. Встречи с депутатами законны, заявку подавайте вовремя и проводите тот митинг, который будет разрешен, и где обеспечена безопасность. Но попытки куда-то идти на всякие штурмы - они кроме вандализма ничего не приносят", - добавил Зюганов и напомнил о печальных последствиях таких попыток в Грузии и на Украине.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что уголовное дело по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) возбуждено по результатам проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришли около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.