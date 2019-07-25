В Госдуму внесен законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в четверг внес в Госдуму законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и матерей с детьми до трех лет.

Законопроект устанавливает, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей (до трех лет), должны содержаться отдельно от остальных женщин. Кроме того, документ предлагает установить норму санитарной площади в размере не менее 4 кв. м на каждого малолетнего ребенка, который находится в СИЗО вместе с матерью. В настоящее время санитарная площадь в камерах устанавливается в расчете лишь на подозреваемых и обвиняемых, следует из пояснительной записки.

Данная законодательная инициатива была анонсирована еще в 2018 году, документ несколько раз дорабатывался сенатором с учетом замечаний профильных ведомств. Принятие законопроекта, как полагает автор, будет способствовать улучшению условий для женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей.