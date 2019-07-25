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Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на школьные автобусы и машины скорой помощи

Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, работа по предоставлению дополнительных инвестиций уже начата

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России планирует в этом году дополнительно выделить до 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией партийной предвыборной программы.

"Я недавно дал поручение и дал согласие [выделить] дополнительные инвестиции в этом году на приобретение школьных автобусов и машин скорой помощи в общем объеме до 10 млрд рублей. Сейчас такая работа коллегами по правительству ведется", - сказал он.

На заседании Медведев также заявил о необходимости повышения статуса педагогических работников и их освобождения от избыточной бумажной работы. По его словам, партийцам необходимо продолжать и работу по развитию дополнительного художественного образования в регионах, по поддержке детских театров, модернизации сельских клубов и местных домов культуры.

Говоря о сфере здравоохранения, Медведев отметил, что здесь "важнейшая цель - сделать медицинскую помощь более доступной и качественной", в том числе и в отдаленных населенных пунктах. Премьер напомнил, что в России для этого реализуется программа "Земский доктор".

"Компенсационные выплаты, которые мы выплачиваем им [участникам программы], освобождаются от налогов. Но нужны и другие идеи для поддержки квалифицированных кадров в здравоохранении", - указал премьер.

Председатель партии также призвал развивать систему паллиативной помощи людям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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