Комитет Госдумы планирует обсудить меры по противодействию семейному насилию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует провести круглый стол по мерам профилактики и противодействия случаям домашнего насилия. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель комитета Василий Пискарев.

Комментируя последние резонансные случаи насилия, в частности, в отношении детей, политик обратил внимание, что "все зависит от того, на ком лежит непосредственная задача по защите прав несовершеннолетних". "У нас есть немало государственных и муниципальных органов. Ведь информация о том, что происходит в семье, не локализована в пределах места ее жительства, как правило, об этом известно, например, в школе", - отметил он, подчеркнув, что "правонарушения нужно профилактировать на ранней стадии".

"Это также вопрос ведения комиссий по делам несовершеннолетних и других органов", - продолжил Пискарев. Таким образом, указал он, "есть огромное количество организаций, которые должны понимать, что происходит в семье". "Просто кто-то занимается этим, приходит, интересуется, профилактирует, а кто-то пропускает это мимо ушей", - констатировал парламентарий.

В связи с этим председатель комитета предложил "провести по этому поводу круглый стол, пригласить общественность, специалистов, посмотреть, кто недорабатывает, что нужно, чтобы эта работа не была формальной". "В этом направлении многое делается, но есть вопиющие случаи, и надо разобраться, почему они происходят, кто недосмотрел, на какой стадии система не сработала", - считает он. По словам председателя комитета, "вроде бы, в законах все прописано, но возникает вопрос, почему они не всегда соблюдаются". В этом контексте Пискарев, до избрания в Госдуму занимавший пост первого замглавы Следственного комитета РФ, пояснил, что в соответствии с обычной практикой "при возбуждении дела по факту насилия одновременно идет расследование в отношении чиновников, которые не приняли мер по предотвращению преступления".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя резонансный случай с избиением девочки в Ингушетии, указала на необходимость скорейшей разработки проекта закона о противодействии насилию в семье и пообещала содействовать его принятию. 4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. 5 июля девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. По подозрению в нанесении ребенку тяжелых травм арестована ее родная тетя.