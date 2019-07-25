Омский регоператор оказывает услугу вывоза мусора 68% сельского населения региона

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области - компания "Магнит" - охватил услугой по вывозу мусора 68% сельского населения, рассказал в четверг исполнительный директор компании Александр Чернов на круглом столе, посвященном 100 дням с начала так называемой мусорной реформы в сибирском регионе.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки.

"На 1 апреля мы имели процент охвата по югу области - порядка 40% из общего числа жителей. На севере области такой услугой пользовались 20-25%. На сегодня итог такой - услугу в целом по области [в сельских районах] получают 495 тыс. человек, что составляет 68%. Я считаю, что это хороший результат, учитывая обстоятельства, инфраструктуру и состояние автомобильных дорог в области", - сказал Чернов, добавив, что в Омске вывоз мусора производится для 100% населения.

По его словам, с начала реформы региональный оператор инвестировал в создание инфраструктуры по обращению с ТКО более 2 млрд рублей. "Мы закупили 10 тыс. контейнеров, инвестиции составили порядка 180 млн рублей. Нужна была техника - на сегодняшний момент куплено около 70 мусоровозов, 20 единиц специальной техники, построены два мусоросортировочных комплекса", - рассказал исполнительный директор.

Он пояснил журналистам, что контейнеров в регионе все равно недостаточно. "В Омске сейчас около 16 тыс. контейнеров, должно быть примерно 24-25 тыс. В Омской области - всего 3 тыс. контейнеров, а нужно около 12 тыс., чтобы обеспечить стабильную работу регоператора", - уточнил Чернов.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.