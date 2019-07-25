{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Генпрокуратура признала нежелательной американскую НКО "Атлантический совет"

Надзорное ведомство установило, что деятельность этой организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States ("Атлантический совет") из США. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По результатам изучения поступивших материалов 25 июля в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Атлантический совет" (США). Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России, который должен внести "Атлантический совет" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

"Атлантический совет" стал 17-й организацией, признанной нежелательной в РФ.

Нежелательные организации

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений признанных нежелательными организаций, а также распространение их информационных материалов. Статус нежелательной также грозит организации отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов в размере до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.

Теги
СШАРоссия
Федеральные власти США возобновят смертные казни
Читать полностью