Генпрокуратура признала нежелательной американскую НКО "Атлантический совет"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States ("Атлантический совет") из США. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По результатам изучения поступивших материалов 25 июля в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Атлантический совет" (США). Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России, который должен внести "Атлантический совет" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

"Атлантический совет" стал 17-й организацией, признанной нежелательной в РФ.

Нежелательные организации

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений признанных нежелательными организаций, а также распространение их информационных материалов. Статус нежелательной также грозит организации отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов в размере до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.