Москалькова: моряки с задержанного танкера будут в ближайшее время доставлены в Москву

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Десять моряков с задержанного в Измаиле российского танкера будут в ближайшее время доставлены в Москву. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Москалькова переговорила с [украинским омбудменом Людмилой] Денисовой, а та ей сообщила, что моряков никто не арестовывал, их в количестве 10 человек посадили в автобус и перевозят на территории Республики Молдова. Оттуда они будут доставлены в Москву в ближайшее время", - гооврится в сообщении пресс-службы российского омбудсмена.

Там также уточнили, что до Молдавии моряки доберутся в течение нескольких часов.