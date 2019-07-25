Федеральные власти США возобновят смертные казни

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Федеральные власти США возобновят приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва. Как сообщается в распространенном в четверг заявлении Министерства юстиции Соединенных Штатов, начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства.

"Генеральный прокурор США Уильям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем принять предлагаемое дополнение к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний, что позволяет федеральному правительству возобновить смертные казни после перерыва, который длился почти 20 лет, и привлечь к ответственности тех, кто совершил самые ужасные преступления", - говорится в документе.

По сведениям газеты "Вашингтон пост", последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. "Дополнение к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний, которое полностью аналогично тем, что используются в нескольких штатах, в том числе Джорджии, Миссури и Техасе, заменяет ранее применявшуюся при смертных казнях на федеральном уровне процедуру с тремя препаратами одним - пентобарбиталом", - говорится в документе Минюста.

Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.