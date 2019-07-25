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ЕГЭ

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы

Школьникам для получения аттестата нужно сдать экзамен по русскому языка как минимум на 24 балла, по математике - на 27 баллов
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор определил минимальное количество баллов, которое необходимо получить школьнику по единому государственному экзамену (ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения. Соответствующий приказ опубликован в четверг на сайте ведомства.

Согласно приказу, для подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования школьникам необходимо сдать экзамен по русскому языка как минимум на 24 балла из 100, по математике - на 27 баллов. Минимальное количество баллов по физике, химии и биологии Рособрнадзор определил на уровне 36 баллов. ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям выпускникам нужно сдать на 40 баллов, по обществознанию - на 42 балла, по истории и литературе - на 32 балла, по географии - на 37 баллов, а на экзаменах по иностранным языкам необходимо получить более 22 баллов.

Для поступления в вузы по программам бакалавриата и специалитета выпускникам необходимо получить на ЕГЭ по русскому языку более 36 баллов. Минимальные баллы по остальным предметам определены на том же уровне, который необходим для получения аттестата.

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