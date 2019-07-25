Лампас надеется восстановить граффити в Екатеринбурге после реставрации плитки в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Художник-каллиграф Покрас Лампас планирует вернуться в Екатеринбург для восстановления испорченной коммунальщиками композиции на площади Первой пятилетки после завершения технических работ по реставрации плитки, которые намечены на начало августа.

"Мы сейчас активно общаемся с городом по поводу того, как реставрировать площадь с точки зрения плитки. Очень надеюсь, что в начале августа они технические работы смогут провести, чтобы дальше я мог приехать и все вернуть", - сказал ТАСС художник.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали закрашивать рисунок Лампаса, созданный в рамках ежегодного фестиваля уличного искусства Stenograffia, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Площадь работы художника составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.