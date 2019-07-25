Виндсерфинг и танцы у моря: участники из 15 стран собрались на экстрим-фестивале в Крыму

ОЛЕНЕВКА /Республика Крым/, 25 июля. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Шестой международный фестиваль "Экстрим Крым" собрал около 14 тыс. гостей и представителей современных спортивных и музыкальных направлений из 15 стран. По словам иностранных участников фестиваля, они в восторге от Крымского полуострова, на который приехали несмотря на санкции.

Фестиваль проходил на полуострове Тарханкут за западном побережье Крыма с 15 по 25 июля. В село Оленевка на песчаный берег Карджинской бухты приезжают осваивать виндсрфинг, яхтинг, SUP-серфинг, каякинг.

"[Гости] из 15 стран мира. Есть и страны, которые находятся в некоем санкционном отношении к Республике Крым", - рассказал ТАСС заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин, уточнив, что фестиваль за дни его работы посетили около 14 тысяч человек. По данным организаторов, в этом году на полуостров приехали танцоры из Великобритании, США, Германии, Италии, Чехии, Китая, Японии и других стран.

Спорт и танцы

Первая неделя фестиваля была посвящена танцам и музыке, вторая - спорту. В общей сложности на фестивале побывали более 500 танцоров, уточнили организаторы. Здесь представили такие танцевальные дисциплины как хип-хоп, ол-стайл, хаус, дэнс-хол и брейк-данс, в которой участники боролись за путевку в Сан-Диего и место в топ-32 турнира Freestyle session CIS 2019 (мировой чемпионат по брейк-дансу).

"Когда крымские спортсмены могут встать в [одном] ряду и бороться за призы со спортсменами со всей страны и даже иностранцами - это самый лучший мотиватор для развития молодежи", - поделился с корреспондентом ТАСС организатор фестиваля "Экстрим Крым" Константин Выдыш.

Уровнем организации мероприятия остался доволен и гость из Финляндии, участвовавший в фестивале, один из самых известных брейкеров мира, представитель команды Flow Mo Crew Би-бой Фокус. Он уже был на полпути в Хельсинки, когда поделился своими впечатлениями. "Фестиваль был сумасшедшим, столько талантов в одном месте. Особенно меня порадовал уровень мастерства молодых танцоров, они еще покажут себя всему миру", - рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС по видеосвязи.

Большинство танцоров после недели в Крыму отправились на фестиваль в Санкт-Петербург, поясняет член сборной Казахстана по брейк-дансу Акжол Азимбаев (команда Exclusive & Kz beat crew). Танцор считает, что подобные фестивали, в том числе помогают поднимать статус брейк-данса, соревнования по которому дебютируют на Олимпиаде-2020.

На второй неделе фестиваля профессионалы и любители также соревновались в кайтбординге, виндсерфинге, яхтинге, SUP-серфинге, каякинге. Кроме того, здесь прошли состязания по паркур-трикингу, воркауту...

Последний герой Тарханкута

Третий год подряд в рамках фестиваля "Экстрим Крым" прошел "Молодежный пикник". Каждый год организаторы устраивают новые турниры. К примеру, в этом году состоялся спортивный турнир "Последний герой Тарханкута"

"Несмотря на то, что у нас куча детей уже у всех, такие фестивали очень подстегивают оставаться все время энергичными", - рассказал капитан евпаторийской команды "Смайл" Василий Кавалеров.

Всего в турнире участвовали 23 команды. Они бились с соперниками в надувных шарах, катали огромные колеса, висели на выносливость вниз головой, собирали в ведра грязь из бассейна и тянули канат, цепляясь руками и ногами за песок.

"Формат спортивного развлечения вписывается в нашу политику, в философию проекта "Экстрим Крым". Это и есть территория экстремальных удовольствий, экстремальных видов спорта, хорошей музыки", - отметил организатор "Молодежного пикника" Вильдан Милушев.

Крым для всех

Как неоднократно отмечали республиканские власти, проведение таких мероприятий способствует притоку туристов в Крым.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.