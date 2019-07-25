Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы

ТАМБОВ, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной. Об этом он рассказал журналистам в четверг в ходе поездки в Тамбовскую область.

"Я не читаю Telegram-каналы. Потому что это все-таки анонимные Telegram-каналы и информация, которая там продвигается и озвучивается, она может быть, предполагаю, недостоверной. Вот представьте: кто-то пришел к вам в семью и недостоверную информацию проводит, начинает недостоверную информацию вдалбливать. Чем это все закончится: либо вы тех, кто вам это вдалбливает, выгоните, либо разведете слухи", - сказал Володин.

По его словам, он предпочитает зарегистрированные СМИ. "Есть официальные СМИ, те, кто зарегистрировался, это одно. А когда вы не знаете, кто на другом конце этого Telegram-канала <...> Лучше вообще [их] не читать, я никакие [Telegram-каналы] не читаю", - уточнил спикер Госдумы.