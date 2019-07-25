Куба отмечает День национального восстания

ГАВАНА, 26 июля. /ТАСС/. Куба отмечает в пятницу один из главных государственных праздников - День национального восстания. Ровно 66 лет назад, 26 июля 1953 года, был сделан один из первых шагов к победе кубинской революции - группа революционно настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро (1926-2016) попыталась взять штурмом казармы Монкада в восточном городе Сантьяго-де-Куба, которые тогда были вторым по важности военным гарнизоном страны.

Штурм провалился, большинство его участников погибли, а уцелевшие оказались в тюрьме или в изгнании. Тем не менее именно эта акция положила начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. После победы революции в 1959 году 26 июля стал отмечаться как один из главных национальных праздников Кубы.

Ежегодно все провинции острова принимают участие в социалистическом соревновании за право стать местом проведения главных торжеств Дня национального восстания. В этом году было решено провести центральную церемонию в городе Баямо - столицы провинции Гранма. Там одновременно со штурмом казарм Монкада в 1953 году 27 революционеров атаковали местные казармы, однако эта операция также оказалась безуспешной. Символично, что именно в этом регионе началась борьба за независимость острова от Испании в XIX веке.

Рано утром на центральной площади города на митинг соберутся около 10 тыс. кубинцев, в том числе члены руководства страны, профсоюзные и партийные деятели, иностранные гости, представители международных обществ солидарности с Кубой. На мероприятии будет присутствовать председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Газеты и передачи на телевидении республики на этой неделе посвящены памятным событиям начала революционной борьбы.

"Наряду с 10 тысячами гостей из 13 муниципалитетов участие в празднованиях примут и тысячи жителей Баямо, мы тщательно подготовили условия для проведения манифестаций, - заявил газете "Гранма" первый секретарь Коммунистической партии Кубы в провинции Гранма Федерико Эрнандес. - Быть центром празднований 26 июля имеет особое значение для нас. Необходимо знать и чтить историю - это является достойным ответом на агрессивность правительства США и полным убеждением людей в том, что даже в трудных условиях мы будем двигаться вперед".

Демонстрации и праздничные концерты в этот день пройдут и в остальных городах карибской страны.