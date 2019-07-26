В Хабаровском крае госпитализировали еще одного ребенка после пожара в палаточном лагере

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Еще один мальчик госпитализирован с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в пятницу в Солнечной районной больнице.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Накануне поступил еще один мальчик десяти лет. У него небольшое отравление угарным газом и стрессовая ситуация. Оставили", - сказал собеседник агентства.

По его словам, доставленную в больницу сразу после пожара девочку, получившую небольшой ожог и находившуюся в состоянии сильного стресса, в четверг выписали. "Ребенок выписан, состояние удовлетворительное", - сказал сотрудник больницы.

В настоящее время в стационаре в Хабаровске находятся два мальчика с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное, выписка планируется на следующей неделе.