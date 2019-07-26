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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае госпитализировали еще одного ребенка после пожара в палаточном лагере

По словам сотрудника Солнечной районной больницы, у мальчика небольшое отравление угарным газом и стрессовая ситуация

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Еще один мальчик госпитализирован с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в пятницу в Солнечной районной больнице.

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"Накануне поступил еще один мальчик десяти лет. У него небольшое отравление угарным газом и стрессовая ситуация. Оставили", - сказал собеседник агентства.

По его словам, доставленную в больницу сразу после пожара девочку, получившую небольшой ожог и находившуюся в состоянии сильного стресса, в четверг выписали. "Ребенок выписан, состояние удовлетворительное", - сказал сотрудник больницы.

В настоящее время в стационаре в Хабаровске находятся два мальчика с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное, выписка планируется на следующей неделе.

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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