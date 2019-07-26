ФСБ выявила в Якутске подпольную оружейную мастерскую

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Якутии выявили в Якутске подпольную мастерскую по ремонту и изготовлению оружия. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Установлен местный житель, занимавшийся незаконным оборотом оружия. В организованной им подпольной мастерской по ремонту и изготовлению средств поражения обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, газовые пистолеты, а также более 240 составных частей и боеприпасы различного калибра", - рассказали в управлении.

Как уточнили в пресс-службе, к мужчине обращались за ремонтом оружия, хотя у него нет лицензии на оказание подобных услуг. "Он имел навыки и оборудование, чтобы переделать, например, газовый пистолет в травматический", - отметили в ведомстве.