В КНР опубликовали доклад, в котором говорится о расовой дискриминация в США

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Проблема расовой дискриминации в Соединенных Штатах свидетельствует о тщетности политики американского правительства по борьбе за права человека. Такая позиция содержится в докладе, опубликованном в пятницу Обществом по изучению прав человека КНР.

"США позиционируют себя как "защитника прав человека", однако неспособны и не стремятся разрешить собственные внутренние противоречия, касающиеся расовой дискриминации, - заявляется в докладе. - Это свидетельствует о структурных изъянах и доказывает никчемность "прав человека с американской спецификой".

Общество по изучению прав человека КНР считает, что данная проблема возникла в Соединенных Штатах по историческим причинам и в наше время весьма политизирована. "США неспособны найти выход из порочного круга в вопросе расовой дискриминации", - подчеркивается в докладе.