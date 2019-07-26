Палаточный лагерь в Хабаровском крае закрылся после инцидента с травмированием ребенка

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Ребенок получил травмы во время учебно-тренировочных сборов на базе палаточного лагеря в Хабаровском крае. Лагерь закрылся, сообщили ТАСС в пятницу в министерстве образования и науки региона.

"Организация не получила от Роспотребнадзора разрешения на устройство палаточного лагеря, они функционировали как учебно-тренировочный сбор. Это разрешено, если смена не превышает семи дней. Началась смена 20 июля, 24 июля лагерь самостоятельно закрылся. Имел место инцидент с травмированием ребенка", - сказал представитель министерства, не уточнив, какие именно травмы получил ребенок.

Сборы под названием "Спецназ дети" организовывала частная компании ООО "Фрегат ДВ". В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления сборы под таким названием значатся как база отдыха палаточного типа, рассчитанная на 24 места. Там проводятся развивающие, спортивные, военно-спортивные мероприятия для детей 10-17 лет.

В СУ СК РФ по Хабаровскому краю и в региональной прокуратуре информацию пока не комментируют. В регионе сейчас ведутся проверки всех детских лагерей после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где погибли и пострадали дети.