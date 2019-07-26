Более 100 человек отказались эвакуироваться из подтопленного села Норск в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Более 100 жителей затопленного села Норск Амурской области отказались от эвакуации, большая их часть находится на чердаках собственных домов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В настоящее время в Норске осталось 107 человек. От эвакуации оставшееся население вчера отказалось. Вода продолжает прибывать, спасатели и администрация призывают людей <...> эвакуироваться в школу, а потом в ПВР (пункт временного размещения - прим. ТАСС) Февральска", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Как отмечается на сайте ведомства, только 36 человек собрались в эвакуационном пункте в сельской школе, расположенной на возвышенности.

Ранее из Норска в поселок Февральск эвакуировали вертолетами 155 человек, в том числе 65 детей. По данным Амурского гидрометцентра, в районе села проходит гребень паводка на реке Селемдже, утром 26 июля уровень воды в реке составил 797 см, превысив опасную отметку почти на метр.

И. о. главы Селемджинского района Вадим Михолап рассказал ТАСС, что уровень воды в районе Норска уже продолел критические отметки за все последние годы, однако удар стихии был смягчен тем, что за несколько дней до этого в селе укрепили дамбу. Без этого, по словам собеседника агентства, дома бы смыло.

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок уже привел к подтоплению целого ряда территорий. В интервью ТАСС глава региона Василий Орлов рассказал, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.