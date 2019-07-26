Британские торговые сети отказываются от использования пластиковых пакетов

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Крупные сети розничной торговли в Великобритании, включая Tesco, Asda и Iceland, объявили об отказе от использования пластиковых пакетов в своих магазинах. Данная мера, как сообщает газета The Times , направлена на борьбу с пластиковыми отходами на территории королевства.

Теперь супермаркеты Tesco и Asda перестанут использовать пластиковую тару для доставки своим клиентам продуктов, заказанных через интернет.

Tesco окончательно откажется от использования пластиковых пакетов уже в середине августа. С этого момента сотрудники их службы доставки будут предлагать клиентам брать товары из специальных многоразовых лотков. Данный шаг позволит сэкономить около 250 млн полиэтиленовых пакетов и около 20 тонн пластика ежегодно.

Торговая сеть Asda, как указывает The Times, прекратит использование пластиковой тары уже в конце июля. В свою очередь Iceland вместо традиционных полиэтиленовых пакетов будет предлагать своим клиентам "сверхпрочные бумажные" стоимостью 15 пенсов.

Ранее власти Великобритании предложили всем розничным торговым сетям к 2020 году повысить цену на пластиковые пакеты до 10 пенсов. Кроме того, к 1 апреля 2022 года они планируют обложить специальным налогом все виды пластиковой упаковки, в которых составляющая переработанных материалов будет ниже 30%. Предполагается, что поступления в бюджет, полученные в результате проведения реформ, приведут к увеличению государственных инвестиций в решение проблемы не подлежащей переработке продукции из пластмассы и пластикового мусора. В новом бюджетном послании также заявлено о выделении £20 млн (более $25 млн) на борьбу с загрязнением окружающей среды изделиями из пластмассы и на стимулирование производства рециркулируемых материалов.

Ежегодно в Соединенном Королевстве используется более 2 млн 260 тыс. тонн пластиковых упаковок, подавляющая часть которой произведена из вновь изготовленной пластмассовой продукции, а не из переработанных материалов. По подсчетам Всемирного фонда дикой природы, при сохранении этой тенденции к 2030 году указанный объем вырастет еще на 1 млн тонн.