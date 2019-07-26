В Роскачестве рассказали, как выбирать места для сбора грибов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации, как выбирать места для сбора грибов и не отравиться при их употреблении. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Многие съедобные грибы имеют ядовитых двойников, поэтому перед сбором необходимо внимательно осмотреть гриб. Есть признаки, которые помогают отличить съедобные гриб от его несъедобного двойника.

"Например, отличаются размеры плодового тела, окраска разных частей, наличие специфических структур типа пленочки под шляпкой, от которой с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лесных шампиньонов, у которых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у бледной поганки всегда белые. Но не всегда грибы очевидно различаются, например, гриб галерина окаймленная, которая похожа на летний опенок, но смертельно ядовита. У нее отчетливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят", - пояснил миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков, слова которого приводит Роскачество.

Поэтому если грибник не уверен, что перед ним съедобные гриб, лучше его не срывать. Но отравиться можно и съедобными грибами, предупреждают в Роскачестве. Эксперты не рекомендуют собирать грибы со старым плодовым телом. Признаки старения можно определить визуально: дряблость текстуры, наличие большого количества червяков (личинок грибных мух и комариков), появление налета плесени (микофильные грибы, поселяющиеся на старых плодовых телах других грибов) - все это говорит о том, что гриб не пригоден в пищу, поясняют эксперты Роскачества.

Кроме того, от сбора грибов стоит отказаться в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. Дело в том, что грибы отличаются осмотрофным типом питания, то есть они впитывают питательные вещества всей поверхностью, и если в почве, лесной подстилке, или древесине, на которых произрастают грибы, содержатся тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения, то они попадают в плодовые тела грибов, которые мы собираем. Более того, целый ряд таких нежелательных веществ могут грибами аккумулироваться, и в грибах концентрация этих соединений будет выше, чем на поверхности произрастания. Поэтому не рекомендуется собирать грибы по обочинам автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий.

Что касается того, как правильно собирать грибы - срезать или выдергивать, то эксперты Роскачества рекомендуют выкручивать их, а потом срезать основание. Так не повреждается грибница и сокращается возможность попадания инфекции в срез.