Кубань выделит 500 млн рублей на защиту от подтоплений сотен населенных пунктов

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделят около 500 млн рублей для установки границ зон подтопления в более чем 600 населенных пунктах, чтобы предотвратить застройку этих территорий. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо доработать законодательство, чтобы не допустить строительства в подтопляемых районах. Длительные ливни часто бывают в Краснодарском крае, в частности, в октябре прошлого года были подтоплено десятки населенных пунктов, пострадали сотни человек. Ущерб от непогоды тогда составил около 3,5 млрд рублей.

"Краснодарский край уже начал работать над выполнением задач президента по защите жителей от возможных подтоплений. Это, прежде всего, установление границ зон затопления, подтопления в населенных пунктах. На проектно-изыскательные работы уже выделено около 500 млн рублей... Нам предстоит установить границы зон затопления, подтопления для 662 населенных пунктов края и 4 тыс. километров водных объектов", - сказал Кондратьев.

В декабре 2018 года глава региона сообщил ТАСС, что жители потенциально опасных территорий края, которые постоянно подтапливает в результате ливней и других ЧС, переселят в многоэтажные дома, площадки под их строительство определят в 2019 году. Кондратьев отметил, что к работе привлечены "высококлассные специалисты".

"Мы решаем сразу две задачи. Во-первых, обеспечим безопасность жителей, во-вторых, более грамотно распорядимся бюджетом. Гораздо выгоднее качественно организовать переселение людей из этих зон один раз, чем каждый раз направлять огромные средства на ликвидацию последствий ЧС, на выплаты пострадавшим и на восстановление инфраструктуры", - добавил глава региона.

В октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них - дети, погибли шесть человек.