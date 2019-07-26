Прокуратура предупредила об ответственности за участие в акции 27 июля в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции, которую оппозиция планирует провести 27 июля в столице.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что организаторы этого мероприятия - Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин. Они уже ранее предостерегались о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичной акции 14 июля. "Однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование", - подчеркнули в прокуратуре.

Прокурором Центрального административного округа Москвы им повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Ранее в столичном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий") по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришли около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.