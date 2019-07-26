В госагентстве Молдавии по медицинским закупкам идут обыски по "инсулиновому делу"

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Молдавии проводят обыски в офисе Государственного Агентства по закупкам в здравоохранении.

"Обыски связаны с расследованием закупок инсулина. Его детали будут представлены позже", - сообщила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. Ранее сообщалось, что в связи с нарушениями при закупке за рубежом этого препарата возбуждено уголовное дело, предъявлены обвинения ряду чиновников.

Это уже не первый скандал вокруг закупок медикаментов для молдавского здравоохранения. В прошлом году НЦБК задержал 20 человек, среди которых были врачи и представители фармацевтических кампаний. Их обвинили в том, что по предварительному сговору и за отдельное вознаграждение они навязывали своим пациентам определенные дорогостоящие лекарства. Минздрав Молдавии в связи с этим принес извинения и призвал граждан сообщать о нарушениях при выписывании препаратов, а также о каких-либо других нарушениях.