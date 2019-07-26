В США из сливочного масла сделали скульптуры участников экспедиции "Аполлон-11"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Скульптуры участников первой высадки на Луну, членов экипажа американского космического корабля "Аполлон-11" Нила Армстронга, Эдвина (Базза) Олдрина и Майкла Коллинза, изготовленные из сливочного масла, представлены на ежегодной ярмарке сельскохозяйственной продукции в Огайо. Фигуры трех астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выполнены в натуральную величину.

Скульптурная композиция включает также американский флаг и отпечаток, оставленный Армстронгом на Луне в июле 1969 года. Как сообщила в четверг телекомпания CNN , на композицию ушло более 907 кг сливочного масла.

50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться.

50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?

Самым сложным для авторов проекта из города Цинциннати стало изображение деталей скафандров астронавтов. "Скажем честно, скафандры стали реальным вызовом. Легко ваять вещи, которые ты хорошо знаешь, а вот скафандры...", - заявил CNN один из скульпторов Александер Балз.

Фермеры не случайно решили приурочить демонстрацию скульптурной композиции к 50-летию первой высадки человека на Луну - Нил Армстронг родился в городе Уапаконета в Огайо в августе 1930 года. Там же в Огайо, в Цинциннати, 25 августа 2012 года он умер после того, как 7 августа того же года ему была проведено шунтирование.

На ярмарке также представлены выполненные из сливочного масла коровы с телятами. Скульпторы тщательно воспроизвели на ушных бирках животных слово "Аполлон" с одной стороны и цифру 11 с другой.

В этом году ярмарка сельскохозяйственной продукции проходит в Колумбусе с 24 июля по 4 августа. Число участников и посетителей агровыставки приближается к 1 млн. По оценкам экспертов, мероприятие способствует привлечению в экономику Огайо порядка $68 млн.

Посадка на Луну

Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

В ходе последующих пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем "Аполлона-17". Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы "Аполлон" стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон-18" 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.