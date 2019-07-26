Совфед одобрил закон о наказании за нарушение правил выращивания наркосодержащих растений

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил выращивания наркосодержащих растений в медицинских целях.

Соответствующие изменения вносятся в диспозицию статьи 228.2 Уголовного кодекса (УК) РФ "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Устанавливается ответственность за нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры для последующего их применения в медицине или ветеринарии.

Этой статьей предусматриваются наказания в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Принятие закона позволит повысить эффективность мер, направленных на борьбу с неправомерным культивированием наркосодержащих растений", - говорится в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.