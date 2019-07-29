Какое дело женское? Кому нужен пересмотр перечня "запрещенных" профессий и зачем

Очередное сообщение о том, что Минтруд пересматривает перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, вызвало эмоциональную реакцию в обществе

На форумах и в соцсетях люди писали о "катастрофе" и "не женском деле". Некоторые мужчины предлагали отправить всех женщин класть шпалы, на лесоповал, в армию, а также уравнять возраст выхода на пенсию и легализовать проституцию. Некоторые женщины отмечали, что действующий запрет им лично не мешает, но в случае отмены навредит: центры занятости смогут отправлять их и на такую — тяжелую и нежелательную — работу. Сторонники отмены перечня упирали на право женщины на выбор и конституционный запрет на дискриминацию по половому признаку. Оказалось, что пересмотр списка, который, вроде бы, не должен всерьез на что-то повлиять, — больной вопрос, не только потревоживший укоренившиеся в обществе стереотипы, но и затронувший экономические и мировоззренческие аспекты. Так нужно ли пересматривать список и чем это грозит? Достался по наследству "Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин" утвержден в 2000 году, хотя это фактически список еще советского периода. В нем — 456 видов работ, некоторые из которых уже не существуют. Например, машинист паровоза. В документе есть оговорка, что работодатель может нанять женщину, если созданы безопасные условия труда. Но фактически это ни на что не влияет. Женщины, которых не брали на работы из списка, шли в суды, им отказывали. В 2016 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН рекомендовал России отменить перечень, рассмотрев жалобу Светланы Медведевой из Самары, которую не взяли на должность рулевого-моториста на судно. О недостатках ограничений публично высказывались в Российском профессиональном союзе моряков, в РЖД. В итоге в Минтруде решили пересмотреть перечень: министр Максим Топилин объяснял это тем, что отдельные виды работ не применяются в современном производстве, а многие технологические процессы автоматизированы. В марте 2018 года ведомство представило проект нового списка. В нем содержалось 28 видов работ, без конкретного уточнения по специальностям. Были сняты ограничения на работы в хлебопекарном производстве, воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, а также на вождение большегрузов и спецтехники. С тех пор документ дорабатывается с учетом замечаний профсоюзов и работодателей. В июле 2019 года в Минтруде сообщали, что текущая версия содержит 100 производств, работ и должностей. Обновленный список должен вступить в силу в 2021 году, но, кажется, само обсуждение уже немного изменило ситуацию. По крайней мере, некоторые ограничения женщинам удается преодолевать.

Описание Елена Лысенко © Личный архив Елены Лысенко

Машинистки и дальнобойщицы Еще десять лет назад петербурженка Анна Клевец не смогла устроиться в метрополитен на должность помощника машиниста. Обращение в суд ничего не дало: все инстанции отказали ей в иске. А сегодня в Центральной пригородной пассажирской компании помощником машиниста электропоезда работает Елена Лысенко, которая повышает квалификацию, чтобы осуществить мечту и стать машинистом. Но устроиться на работу ей было непросто.

Любовь к поездам у Елены появилась после того, как девочка попала на детскую железную дорогу в Кратово и оказалась в кабине тепловоза. "Это было банальное любопытство, которое переросло в мечту освоить большую магистраль. Когда я узнала об ограничениях, была крайне удивлена, так как не считала эту работу тяжелой для девушек. И конечно, это меня не остановило", — говорит она. После школы Елена подала документы в колледж железнодорожного транспорта, но на поступление ушел год: были и письма в разные инстанции, и скандалы, и нежелание разговаривать, и предложения о помощи. Проблемы возникли и с поиском работы: депо отказывали. В итоге она устроилась бригадиром участка текущего ремонта тепловозов: меняла колесные пары, подшипники осей, узлы дизелей и колодки. А потом узнала, что Центральная ППК набирает помощников машиниста, рискнула и прошла по конкурсу. Коллеги Елены спокойно относятся к тому, что среди них теперь работает женщина. С неприязнью Елена встречается лишь в соцсетях, в основном — со стороны мужчин, плохо знающих профессию, и женщин, убежденных, что нужно быть "мамой и женщиной". Меняется ситуация и в сфере грузоперевозок. Евгения Маркова с детства мечтала о дороге и дальних рейсах, но, узнав о том, что вождение большегрузов входит в число работ, где труд женщин ограничивается, выбрала другую специальность. "Я долго работала сисадмином. Это мне никогда не нравилось, но ради денег можно было потерпеть. При этом я искала варианты и выучилась на водителя С-категории, когда это стало возможным", — говорит она. Сначала Евгению никуда не брали, ей пришлось купить свой грузовик, устраиваться к частникам, ее оформляли как просто водителя, а однажды сделали зарплатную карту на имя некоего "Евгения Маркова".

Описание Евгения Маркова © Личный архив Евгении Марковой

В 2014 году, рассказывает она, зарплаты в сфере грузоперевозок начали снижаться, людей не хватало, и крупные компании стали проще относиться к найму женщин. "То же происходит на Западе. Там жуткий отток кадров, и все кричат: "Давайте привлекать женщин". Так что — да, причины экономические", — объясняет она ситуацию. Когда год назад появился проект нового перечня, барьеры практически исчезли, и сейчас, говорит Евгения, женщин среди дальнобойщиков достаточно много. Но формальные ограничения остаются: например, ей отказали в приеме на работу в российский филиал иностранной компании со ссылкой на действующий список. Профессия по стереотипу В обществе пока отношение к пересмотру перечня неоднозначное. По данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, только 47% респондентов поддерживают проект, а 29% — высказываются против, остальные — затрудняются с ответом. По мнению социолога Натальи Коростылевой, это может быть связано с существующими патриархальными стереотипами. "В крупных городах гендерный баланс еще более-менее существует, женщины получают хорошее образование, у них есть возможность реализоваться. А в средних и мелких городах, не говоря уж о сельской местности, все очень сложно, там сохраняется традиционное разделение ролей", — отмечает она.

Начинается все еще в детстве, когда девочкам общество ненавязчиво определяет некую роль, исходя из чего они и делают профессиональный выбор. По словам Коростылевой, "женскими" обычно считаются профессии низкооплачиваемые — в текстильной промышленности, в области воспитания и ухода; а из более доходных отраслей девушек вытесняют. "Данные Росстата свидетельствуют, что высокоплачиваемые отрасли — это нефтехимическая, добывающая промышленность, цветные металлы и т. д. Там преобладают мужчины, и не только из-за тяжелых условий труда. Среди офисных работников женщин тоже достаточно мало. Как и во власти: в Госдуме, например, только 14% женщин", — напоминает социолог. Феминистка и журналистка Наталья Биттен тоже говорит о существовании профессиональной дискриминации и без всяких списков. "Мужчины идут туда, где есть деньги. А работодателям кажется, что мужчина как работник лучше, потому что он не занят в обслуживающем труде в своей семье и не будет отвлекаться на домашние дела. Ну и мужчины по-прежнему считаются кормильцами семьи, хотя мы понимаем, что это не так", — поясняет она.

Описание Наталья Биттен © Сергей Фадеичев/ТАСС

И Коростылева, и Биттен приводят в пример банковскую сферу. В советское время тут были небольшие зарплаты, и работали в основном женщины. Но после распада Союза появились возможности хорошо заработать, и мужчин стало значительно больше. Биттен считает, что перечень пересматривают "для галочки", тогда как логичнее было бы его совсем отменить, потому что он не соответствует заявленным целям — заботе о репродуктивном здоровье женщины. Во-первых, у женщины к моменту поступления на работу уже могут быть дети, нет планов рожать еще, или она вообще не может иметь детей. Во-вторых, менее оплачиваемые работы, на которых женщины вынуждены таскать тяжести или находиться в сложных условиях, почему-то не запрещены. Например, медсестры и санитарки перекладывают лежачих больных, нянечки в детсадах носят тяжелые кастрюли с едой. В-третьих, у мужчин тоже есть репродуктивные права. "Нужно сделать так, чтобы у всех работников независимо от пола были достойные безопасные условия труда. На опасных производствах вводить механизацию, на вредных — средства индивидуальной защиты. Я думаю, что пока решать эти проблемы не хотят, и поэтому пытаются такими странными мерами защитить женщин", — поясняет она. Само наличие такого перечня, считает она, поддерживает интересы мужчин и укрепляет сексистское мировоззрение. Но шансы, что перечень отменят совсем, невелики. По мнению дальнобойщицы Евгении Марковой, в этом случае придется пересматривать систему предоставления декретного отпуска. "На пятом месяце начинает расти живот, он уже не помещается между баранкой и сиденьем. А на опасных производствах нужно будет вообще с первого месяца уходить в отпуск. Оплачивать столь длинный декрет никто не готов", — объясняет она.

"Неженское" дело и склад характера Пересмотр перечня вряд ли кардинально изменит рынок труда. По словам Натальи Коростылевой, когда есть выбор, люди всегда предпочитают нетяжелые условия труда. "Но это станет выходом для женщин, живущих в моногородах, где есть либо работа обслуживающего персонала, либо высокооплачиваемая работа, которая сейчас входит в перечень", — добавляет она. А в будущем, с развитием цифровой экономики, понятие мужской и женской профессии должно нивелироваться.

Наталья Биттен предлагает сначала отменить перечень и потом уже смотреть, пойдут ли женщины в эти профессии. "Если девочка, которая сто раз принцесса, понимает, что сейчас она либо совсем останется без денег, либо может пойти на какое-то не очень легкое производство, либо на панель, — пускай она сама решает. У человека должно быть право выбора", — говорит она и рассказывает о своей маме, которая была экономистом на военном предприятии и уволилась после того, как их стали заставлять таскать мешки с мокрым порохом, весившие по 50 килограммов. Не захотела "гробить здоровье" и нашла другую работу. Выбор "неженской" профессии может быть продиктован не только экономической необходимостью, уточняет психолог Александра Прилепская. "Это зависит от психофизических особенностей каждого конкретного человека. Бывают люди, которые без постоянной перемены мест и новых впечатлений скучают, заболевают, скатываются в зависимости. Женщины-дальнобойщицы так держатся за свою работу, потому что без нее будут несчастны. Как правило, это очень осознанный выбор", — отмечает она. Прилепская напоминает, что женщинам, которые идут в "мужскую" сферу, приходится преодолевать серьезное сопротивление социума, поэтому, как правило, это фанатки профессии. В отсутствие запрета им будет намного проще.