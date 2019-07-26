На свалке в Петербурге нашли большое количество документов с персональными данными горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга обнаружил на пустыре в Невском районе города большое количество документов с персональными данными граждан, сообщили журналистам в пятницу в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Невского района Санкт-Петербурга позвонил мужчина, который сообщил, что, проходя мимо дома 12, корпус 2 на Дальневосточном проспекте, на пустыре на свалке обнаружил большое количество копий документов с персональными данными граждан, а также многочисленные оттиски печатей коммерческих структур. Сотрудники полиции выехали для осмотра места происшествия", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к этому инциденту.