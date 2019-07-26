Совфед одобрил закон, признающий лук новым видом охотничьего оружия

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который признает лук новым видом охотничьего метательного оружия и разрешает россиянам использовать его в охоте.

"В целях более четкого определения предмета правового регулирования предлагается выделить две категории метательного оружия: оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства (стрелковое метательное оружие) и при помощи мускульной силы человека (бросковое метательное оружие). В качестве нового вида охотничьего оружия предлагается определить только луки как стрелковое метательное оружие", - говорится в пояснительной записке к документу.

Граждане смогут приобретать такое оружие без лицензии (не более пяти единиц), однако затем его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии. При покупке лука необходимо будет предоставить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. По действующему законодательству, во время охоты запрещается применение оружия, не отнесенного в соответствии с федеральным законом к охотничьему оружию. Луки можно использовать лишь для занятий спортом - при обязательном соблюдении требования об их хранении на спортивном объекте (с рядом исключений).

По оценке Росгвардии, которая приводятся в пояснительной записке, конструктивно сходные с оружием луки и арбалеты получили широкую популярность у населения, граждане РФ приобрели таких изделий несколько сотен тысяч штук. По данным Федеральной таможенной службы (также представлены в законопроекте), объем импорта указанных луков, арбалетов, а также принадлежностей к ним за последние пять лет составляет около 200 тыс. единиц ежегодно на сумму порядка 60 млн рублей. Такие конструктивно сходные с оружием изделия не регистрируются и не контролируются лицензионно-разрешительной системой Росгвардии.