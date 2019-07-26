Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который позволяет искать пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному устройству. Автором инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию, поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, для использования такой возможности будет необходимо письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, а также "мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенное в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем ребенке". В этом случае "допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами, иным оборудованием, а также о местоположении данного устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи)" в течение суток.

В течение 48 часов с момента начала розыска правоохранители будут обязаны получить судебное решение либо прекратить поиски.

"Значительное количество пропавших несовершеннолетних имело при себе мобильные устройства (мобильные телефоны, планшетные компьютеры, умные часы), снабженные системой определения координат. В первые часы и даже дни пользовательское оборудование бывает включенным, что позволяет принять экстренные меры для нахождения ребенка", - добавляет автор законопроекта.

В настоящее время у полицейских нет правовых возможностей в случае обращения родителей или иных законных представителей пропавшего ребенка без предварительного решения суда попытаться установить его местонахождение на основе геолокационных данных.