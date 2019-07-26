Почти 250 га лесов намерены восстановить к 2022 году в Ингушетии после вырубки и пожаров

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года восстановить после пожаров и вырубки почти 250 га площади лесов в рамках нацпроекта "Экология", сообщил ТАСС министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Бабхоев

Общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84,4 тыс. га, в том числе площадь, покрытая лесной растительностью, - 75,6 тыс. га. Смешанные широколиственные леса (дуб, бук, чинара) занимают площадь 140 тыс. га.

"В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" до конца 2021 года мы планируем увеличить площадь лесовосстановления, это выращивание лесов на территориях, подвергшихся вырубкам, пожарам, площадью 225 га. Это позволит также улучшить состав древесных пород", - сказал Бабхоев.

По его словам, только в 2019 году проведено около 30 рейдов по предотвращению самовольной заготовки древесины, обнаружено до 20 случаев незаконной рубки леса в объеме около 160 куб. м, ущерб от которой превышает 30 млн рублей. Бабхоев добавил, что также в рамках проекта ведомством запланировано оснащение специализированных учреждений техникой и оборудованием по охране лесов от пожара.

"До 2021 года мы намерены закупить пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы на бюджетные средства в сумме 44, 820 млн рублей. Это позволит нам повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%", - добавил министр.

Пожароопасный период на территории Ингушетии длится не менее восьми месяцев. При этом почти треть от общей площади лесов в регионе (33%) - это горно-лесистая местность, которая наиболее опасна в пожарном отношении.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 4,041 млрд рублей.