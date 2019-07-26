Эксперт: владелец танкера Nika Spirit может добиться его возврата в судебном порядке

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Владелец задержанного на Украине российского танкера Nika Spirit имеет хорошие шансы добиться его возврата в судебном порядке - через Морской трибунал или украинские суды. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал член Московской коллегии адвокатов Александр Молохов, специализирующийся на вопросах, касающихся Крыма и российско-украинских отношений.

"Конечно [есть шансы вернуть], надо судиться, подавать иск об освобождении из-под ареста судна. Все шансы на успех есть, главное, чтобы он [судовладелец] изъявил желание. Я думаю, что ему надо параллельно подавать в Морской трибунал и в украинские суды", - сказал Молохов.

Ранее сообщалось, что судно ходит под российским флагом, судовладельцем является компания "Фос Шипинг Менеджмент" (Краснодарский край), портом приписки назывался Таганрог Ростовской области. В рейс, во время которого танкер был задержан, судно вышло из порта "Кавказ" Краснодарского края с 2 тыс. т груза на борту - предположительно, это нефтепродукты.

По мнению Молохова, ситуация с российским танкером правовой точки зрения является уникальной.

"Сам конфликт неординарный, у каждой стороны своя правда. При этом даже на Украине признают, что первопричиной конфликта были действия украинских кораблей - провокация в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - отметил собеседник агентства.

Молохов назвал задержание судна "очередной провокацией" и попыткой обострить российско-украинские отношения.

По его убеждению, моряки, находившиеся на судне в момент его задержания Украиной, не работали в составе экипажа в ноябре 2018 года, когда, как утверждает украинская сторона, танкер использовали для заграждения Керченского пролива.

"Если бы моряки тогда были на судне, они были бы свидетелями, их бы допрашивали, спрашивали, кто заставил перегородить Керчь-Еникальский канал. Украина точно бы попыталась это сделать", - сказал Молохов.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой задержала танкер Nika Spirit в порту Измаил Одесской области 25 июля. Судно было опознано как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе, на борту находились 10 моряков. Позднее пресс-служба СБУ сообщила, что экипаж не нарушал морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. В СБУ добавили, что судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

В пятницу экипаж задержанного танкера вернулся в Россию. Представитель компании-судовладельца "Фос Шипинг Менеджмент" (Геленджик) сообщил ТАСС, что все моряки здоровы.