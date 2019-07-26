Экс-полковник армии Австрии не дает показаний по делу о шпионаже с россиянином

ВЕНА, 26 июля. /ТАСС/. Полковник австрийской армии в отставке, подозреваемый в шпионаже в пользу России, не дает на данный момент показаний в связи с объявленным МВД Австрии розыском гражданина России, подозреваемого в шпионаже против Австрийской Республики по линии Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в управлении полиции Зальцбурга, структуры которого ведут расследование дела о предполагаемом шпионаже австрийского экс-полковника и разыскиваемого россиянина.

"Обвиняемый 70-летний полковник в отставке по-прежнему находится под арестом в тюрьме города Зальцбург и молчит по дальнейшим собранным обвинениям в преступном деянии, фактам и результатам расследования, за исключением первых показаний", - говорится в заявлении следователей.

Как отметили в австрийской полиции, в целях национальной безопасности Австрии расследование специальных служб и органов правосудия Зальцбурга уже потребовало много усилий. Дальнейшие следственные действия земельного ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Зальцбурга (контрразведка) ведутся в постоянном контакте и согласовании с прокуратурой Зальцбурга.

Министерство внутренних дел Австрии объявило в четверг в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и получении секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга, которая подозревает россиянина в вербовке полковника австрийской армии, арестованного в 2018 году по делу о передаче секретных сведений России. Австрийская полиция назвала 65-летнего россиянина "офицером ГРУ", курирующим австрийского военного, а также указала, что их первая рабочая встреча состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера.

По данным прокуратуры, для разведывательной деятельности шпион из австрийской армии и его разыскиваемый российский связной офицер использовали, помимо шпионской радиосвязи и сложнейшей спутниковой связи, современную шпионскую технику. Австрийская контрразведка смогла изучить работу всех этих устройств. Согласно заявлению, выйти на след двоих подозреваемых удалось с помощью расследования иностранной спецслужбы, которая проследила за оперативной встречей отставного австрийского военного и "офицера ГРУ".

Дело австрийского военного

Австрийские власти 9 ноября 2018 года сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, которого министерство обороны подозревает в передаче российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

Как утверждается, за свою деятельность он получил €300 тыс. Отставной полковник подозревается в работе на иностранную разведку в ущерб Австрии, разглашении государственной тайны, а также в преднамеренном разглашении военной тайны. В случае подтверждения подозрений, обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Экс-полковник армии Австрии находится под арестом с 30 ноября 2018 года. Суд поместил его под стражу из-за опасений совершения повторного преступления. Сам подозреваемый, по словам адвоката, не считает себя шпионом и заявляет, что не разглашал государственные секреты в ущерб Австрии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен призвал дождаться итогов расследования и выразил уверенность, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.