Прекращено уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена из "списка Титова"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следователи прекратили уголовное дело в отношении краснодарского предпринимателя Александра Ярчука из так называемого списка Титова, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу прекратило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Фирма "Гравитон" (Краснодарский край) Александра Ярчука", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы омбудсмена, в 2015 году Ярчуку было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). По версии следствия, предприниматель завысил расходы возглавляемой им организации, тем самым уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль.

После возбуждения дела Ярчук уехал в Австрию. В январе 2016 года он был объявлен в международный розыск, а в ноябре задержан в Вене и отпущен под залог. Прокуратура РФ начала процедуру экстрадиции, однако в 2018 году австрийская сторона в экстрадиции отказала.

Согласно УК РФ, человек, впервые совершивший данное преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае полной уплаты суммы недоимки, пеней и штрафа. Однако СК не прекращал дело, ссылаясь на отсутствие практики прекращения уголовных дел в отсутствие обвиняемого. В результате в апреле 2019 года, находясь в Австрии, Ярчук обратился к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, после чего он был внесен в "лондонский список".

По данным на февраль 2019 года, сумма ущерба составила более 960 млн рублей, однако к этому времени все недоимки, пени и штрафы фирмы "Гравитон" были погашены, указали в пресс-службе. "1 июля уголовное преследование бизнесмена прекращено, в связи с тем, что до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме" - уточнили в пресс-службе омбудсмена. "Наше взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом на этот раз получилось на редкость эффективным, - приводятся в сообщении слова Титова. - Я бы назвал это отличным примером торжества разума и прагматизма. А Ярчук, вернувшись в Россию, еще сможет внести свой вклад в развитие экономики, вместо того, чтобы просиживать за решеткой".

Список Титова

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых возбуждены на родине уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.