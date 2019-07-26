Мединский пригласил Путина во время ВЭФ посетить Владивостокскую крепость

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский пригласил президента России Владимира Путина во время Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке в начале сентября, посетить музей-заповедник "Владивостокская крепость". Как сообщает пресс-служба Кремля, министр на встрече с президентом рассказал, что этот музей должен открыться в ближайшее время.

"С удовольствием приглашаем вас в рамках экономического форума во Владивостоке туда зайти, будет открыта уже первая экспозиция. Это вообще первый федеральный музей, который за Уралом появится", - сказал глава ведомства.

Мединский также сообщил о планах расширения этого музея. "Может быть, сделать идею более глобальной, чтобы был не просто музей "Владивостокская крепость", а вообще музей освоения Дальнего Востока и истории Дальнего Востока. Для этого есть соответствующие предпосылки, соответствующие предложения мы вам направим", - рассказал министр.

Он также доложил о планах Минкультуры открыть музей Рерихов, филиал Эрмитажа в Омске и ряд других музеев. "Самая амбициозная задача - открытие больших музейных выставочных площадок во Владивостоке, Кузбассе, Севастополе и Калининграде к 2023 году", - добавил он.

Ранее министерство предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник, Путин в ноябре 2018 года одобрил эту идею. Исторический памятник фортификационных сооружений Владивостокской крепости, возведенный на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих в себя более 500 сооружений. Земельные участки с объектами крепости, расположенные на островах Русском, Елены, Шкота и Попова, занимают около 120 га, а на полуострове Муравьева-Амурского - около 270 га.

В состав крепости входят десятки береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира.