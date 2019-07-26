На полигоне под Саратовом ликвидировали тление мусора

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Тление мусора на полигоне в Энгельсском районе Саратовской области ликвидировано, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе эксплуатанта полигона - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами региона - филиала "Управления отходами".

Утром 21 июля, предположительно, после поджога началось тление и задымление края мусорного полигона в Энгельсском районе на площади порядка 100 кв. м. Позже Росприроднадзор зафиксировал превышение в девять раз предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе в населенных пунктах рядом с полигоном.

"Задымление на полигоне в Энгельсском районе ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе ликвидации было использовано более 12 тыс. кубометров воды и более 13 тыс. тонн грунта. На месте работали более 30 единиц техники. Работы по устранению нештатной ситуации велись в круглосуточном режиме.

"Материального ущерба и пострадавших нет. Задымление полигона не отразилось на качестве оказания услуг по вывозу ТКО. Захоронение на полигоне будет возобновлено после всесторонней проверки его безопасности", - добавил собеседник агентства.