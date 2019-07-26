Жители Ингушетии смогут пожаловаться властям на вымогательство врачами денег

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Личный номер телефона и.о. министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой и контакт горячей линии ведомства обнародовали в регионе для обращений жителей республики в случаях вымогательства у них денег при лечении, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

"Мы проинформировали граждан, что в случае фактов вымогательств денег за проведение лечения, а также за другие медицинские услуги они могут звонить на горячую линию Минздрава республики и лично и.о. министра здравоохранения республики Зареме Льяновой, а также обращаться к руководителю медицинской организации", - говорится в сообщении.

Однако при обращении с жалобой необходимо соблюдать определенные требования, чтобы не попасть под статью уголовного кодекса. "В случае, если заявитель не указывает свои фактические данные, либо не подтверждается факт вымогательства при проведении проверки, мы оставляем за собой право рассматривать обращение как клевету в СМИ в соответствии со статьей 128.1 УК РФ", - уточняют в ведомстве.