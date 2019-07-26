Дума обеспечит правом на жилье военнослужащих - детей военных, получивших ранее квартиры

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума намерена в ближайшее время принять законопроект, который обеспечит право на жилье военнослужащих - детей военных, получивших ранее квартиры от государства. Об этом сообщил в пятницу председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, комментируя законотворческие планы на осеннюю сессию нижней палаты парламента.

В частности, в настоящее время депутаты комитета работают над вопросом признания военнослужащих нуждающимися в получении жилья, отметил политик, слова которого приводит пресс-служба фракции "Единая Россия". "В последнее время получила распространение судебная практика, в соответствии с которой военнослужащим отказывают в получении жилья в связи с тем, что ранее они обеспечивались жильем как члены семей других военнослужащих", - пояснил он.

По убеждению Шаманова, "лишение военнослужащих права на жилье только по той причине, что они являются детьми обеспеченных ранее жильем военнослужащих, нивелирует такую важную социальную гарантию для военнослужащих, как право на жилье".

"Надеюсь, что в самое ближайшее время у нас получится решить этот вопрос", - подчеркнул глава комитета, уточнив, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.