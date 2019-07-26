Совфед одобрил закон об увеличении пособий на ребенка с 50 руб. до прожиточного минимума

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Сегодня право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Законопроект позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18 июня предложил повысить на принципе адресности пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе. Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии дал поручение кабмину до 1 октября обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений - об увеличении до этого уровня с 1 января 2020 года пособий на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.