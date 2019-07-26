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Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться

Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края.

"Скорее всего, к сожалению, рождения будут снижаться. У нас есть очень серьезный запас с точки зрения количества детей на одну семью. В принципе у нас эти показатели сейчас неплохие - чуть-чуть меньше 1,6 ребенка", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По ее словам, рождаемость продолжает падать, а смертность снижается недостаточно высокими темпами. Согласно данным Росстата, естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек.

Как отметил Топилин, в министерстве труда и социальной защиты считают необходимым предпринять меры для того, чтобы повысить показатели и добиться, "чтобы как минимум 2 ребенка было в каждой семье".

Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна Алексеевна
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