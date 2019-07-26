МЧС РФ намерено усовершенствовать методы тушения пожаров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. МЧС России будет совершенствовать методы и технологии тушения пожаров. Об этом ТАСС сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.

"Главой МЧС России Евгением Зиничевым поставлена задача по выработке решений, направленных на развитие и совершенствование методов и технологий пожаротушения, совершенствование пожарно-спасательной техники, а также работы газодымозащитной службы", - сказал он.

Денисов отметил, что в настоящее время в МЧС разрабатывают комплексный план и ведомственные приказы по совершенствованию тушения пожаров. "После обсуждения с министром и принятия программы мы будем ее комплексно реализовывать", - подчеркнул замминистра.

Культура безопасности

Всероссийские соревнования "Школа безопасности" помогают формировать культуру безопасности жизнедеятельности, считает замглавы МЧС России Илья Денисов.

"Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 6 млн детей со всех регионов страны. Это очень важное движение, которое своей целью ставит формирование здорового образа жизни, безопасного образа жизни, которое закладывает в наших детях стремление к безопасности, обучит их оказывать первую помощь и самое главное - научит не попадать в чрезвычайные ситуации и сложные жизненные ситуации", - сказал Денисов журналистам в пятницу.

Он отметил, что от умения правильно действовать и принимать решения зависит будущее как их самих, так и их близких.

По словам Денисова, за право принять участие в соревнованиях боролись 4 тыс. детей из многих регионов страны. В финале 15-х юбилейных соревнованиях принимают участие 18 команд из 18 федеральных округов.

Движение "Школа безопасности" имеет отделения в 72 субъектах РФ. В нем участвуют более 165 тыс. участников, более 450 организаций реализуют программы движения.