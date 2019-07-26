Совфед принял закон о праве фитнес-центров готовить россиян к сдаче норм ГТО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, регулирующий работу фитнес-центров. В частности, он дает им право организовывать и проводить спортивные соревнования и готовить население к сдаче норм ГТО.

Положения закона создают правовую основу деятельности фитнес-центров, которые будут рассматриваться теперь как субъекты физической культуры и спорта в России.

Закон предоставляет фитнес-центрам возможность быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг, определяет основные права и обязанности таких спортивных учреждений. В частности, фитнес-центры наделяются правом организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

Документ обязывает фитнес-центры привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, а также обеспечивать условия для повышения их квалификации.

Закон также определяет понятие фитнес-центра, под которым будут пониматься "физкультурно-спортивные организации, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию". Документом предусмотрено, что фитнес-центры организуют работу по формированию здорового образа жизни граждан, создают условия для сохранения и укрепления физического здоровья граждан, а также для их физического воспитания.