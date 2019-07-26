Рослесхоз выделил регионам дополнительные средства на тушение лесных пожаров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Самым проблемным с точки зрения лесных пожаров регионам РФ, в частности, Красноярскому краю и Иркутской области, выделили дополнительные средства на тушение лесных пожаров. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба Рослесхоза.

"Федеральное агентство лесного хозяйства, принимая во внимание сложную лесопожарную ситуацию в ряде субъектов Российской Федерации в 2019 году, в целях оказания помощи выделило дополнительное финансирование регионам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В частности, субъектам Сибирского федерального округа - в объеме 222,3 млн рублей, в том числе Красноярскому краю, Иркутской области, Республике Тыва. Регионам Дальневосточного федерального округа - в объеме 334,6 млн рублей, в том числе Республике Саха (Якутия), Забайкальскому краю, Республике Бурятия, Камчатскому краю, Хабаровскому краю, Амурской области. Эти средства уже используются регионами для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров", - говорится в сообщении.

О лесных пожарах

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, на утро 26 июля в регионе действуют 125 лесных пожаров на площади 927 тыс. га. Основная часть очагов приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит около 920 тыс. га. тайги.

По информации областного правительства, площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 66,7 тыс. га - до 558,3 тыс. га. С понедельника из-за задымления не принимает самолеты аэропорт города Киренска. В населенном пункте зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 1,3 раза.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 41 регионе России.