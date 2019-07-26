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СМИ: Макрон прервет отпуск, чтобы проститься с президентом Туниса ас-Себси

Бежи Каид ас-Себси умер 25 июля в возрасте 92 лет

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен прервать отдых в резиденции форт Брегансон, чтобы принять участие в похоронах президента Тунисской Республики Бежи Каида ас-Себси, которые запланированы на субботу. О этом со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил телеканал BFM.

Бежи Каид ас-Себси умер в четверг в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи со смертью главы государства. По словам сына президента Хафеза Каида ас-Себси, причиной смерти его отца стали последствия пищевого отравления.

Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон с супругой прибыли на период летнего отпуска в президентскую резиденцию форт Брегансон (департамент Вар, юг страны). Продолжительность отпуска французского лидера не разглашается.

Теги
ТунисФранцияСебси, Бежи Каид, ас-Макрон, Эмманюэль
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